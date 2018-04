A Hyundai revelou a renovação do i20 com especial destaque para a versão de cinco portas, cujo novo design inclui a nova grelha da marca ou o tejadilho em duas cores, como também a opção pelo «modo panorâmico».

Entre as novidades no citadino, a Hyundai introduz a caixa de sete velocidades com dupla embraiagem e o «Stop and Go» de série.

Um i20 mais conectado traz também novo equipamento de segurança com sistemas como a travagem autónoma de emergência ou o aviso de saída de faixa integrando o SmartSense da marca.

O motor 1.0 litros T-GDI tem uma versão de 99 cv, com caixa manual de cinco velocidades ou a caixa de sete velocidades com dupla embraiagem, e uma de 118 cv com caixa manual de seis velocidades. O motor de 1.2 litros está dospinível com 74 cv e 83 cv.

