A Honda Super Cub é o veículo a motor mais vendido em todo o mundo e está de regresso à Europa. O modelo mantém as suas famosas características de performance bastante acessíveis e o seu estilo único e intemporal, mas beneficia agora de um motor forte de 125cc, uma caixa semi-automática com mudanças muito suaves e silenciosas, um quadro novo e mais robusto, suspensões de maior curso, luzes integrais de LEDs e um sistema de arranque e acesso por "chave inteligente" Smart Key.

A primeira Super Cub C100 foi apresentada em 1958, no 10º ano de existência da Honda. Um modelo desenhado pelo próprio Soichiro Honda e pelo seu companheiro de longa data Takeo Fujisawa, a Super Cub pretendia ser um veículo simples e objectivo, que "pudesse trazer alegria e utilidade às vidas das pessoas".

Até agora, o mais recente modelo – a Super Cub C110 – só estava disponível no Japão, onde é muito popular entre os utilizadores executivos, incluindo os correios japoneses, e nos países do sudoeste do continente asiático, onde é usado como meio privado de transporte da maioria das pessoas.

Consciente de todo um conjunto de utilizadores urbanos – mais jovens e também mais maduros – que procuram um veículo de duas rodas de inspiração retro possuidor de uma verdadeira credibilidade e um estilo marcante, a Honda revela agora a Super Cub C125, uma evolução do lendário modelo e o capítulo seguinte na sua já longa história, concebido para a vida moderna nas cidades.

A Super Cub C125 marca uma nova página na história única deste veículo com uma atracção tão universal que já se vende em mais de 160 países e com um aspecto tão instantaneamente reconhecível que foi o primeiro veículo no Japão a conquistar o galardão de marca registada tridimensional.

Apesar da aparência não se desviar muito do "look" clássico, o aumento dos parâmetros do motor de 125 cm³ – potência e binário – mantém a Super Cub sempre à frente do trânsito das cidades; a sua embraiagem centrífuga automática também foi actualizada para complementar o aumento de potência e oferecer mudanças silenciosas e ultra-suaves.

O quadro de aço também foi optimizado e oferece agora uma rigidez balanceada que retém a famosa facilidade de utilização da Super Cub. As suspensões de maior curso, tanto à frente, como atrás, as jantes de 17 polegadas de alumínio fundido e o travão dianteiro de disco oferecem uma condução suave e de confiança, com forte capacidade de travagem. A iluminação integral de LEDs vem trazer a este modelo um toque de modernidade e o sistema Smart Key acrescenta funcionalidade e conveniência no dia-a-dia.