A marca nipónica acaba de anunciar uma atualização do Mazda MX-5, que vem dotada de um aumento de potência, performance e segurança e que chega ao mercado europeu no próximo mês de agosto.

O roadster mais vendido da marca promete melhorar a emoção e a experiência de condução com as as motorizações disponíveis a gasolina SKYACTIV-G de 1,5 e 2,0 litros de combustão otimizada, mais binário e disponível mais cedo e em conformidade com as normas de emissões Euro 6D TEMP.

Os motores a gasolina SKYACTIV-G de 1,5 e 2,0 litros contam com controlo da aceleração aperfeiçoado, de modo a atenuar o tempo entre a ação do acelerador e a resposta do motor.

O motor SKYACTIV-G 2.0 a gasolina, passa a dispor de um aumento da potência, passando dos anteriores 160 cv, para os 184 cv às 7000 rpm, assim como uma subida do binário, dos atuais 200 Nm, para os 205 Nm às 4000 rpm — 600 rpml.

Já no que toca a segurança o Mazda MX-5 passa a contar com cinco novos sistemas que passam a integrar parte do pacote i-ACTIVSENSE já disponível no Mazda MX-5: Advanced Smart City Brake Support, responsável por detetar veículos e peões na frente, ajudando a evitar colisões; e Smart City Brake Support atrás, que alerta para veículos e obstáculos na traseira. Para além do Alerta de Cansaço do Condutor, Sistema de Reconhecimento de Sinais de Trânsito e Câmara Traseira.