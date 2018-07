Seguindo o duplo sucesso do Honda Civic ‘Type R Challenge’ nos circuitos Magny-Cours e Spa-Francorchamps, o hatchback de alta performance estabeleceu um novo recorde com viatura de produção de tração dianteira de 2 m31,32 segundos no circuito de Silverstone no Reino Unido, batendo o recorde estabelecido pela anterior geração Civic Type R num desafio semelhante ao realizado em 2016.

O Type R foi pilotado pelo tricampeão de carros de turismo, o britânico Matt Nea, que com um ritmo elevado explorou ao máximo as características do novo Honda Civic Type R.

A velocidade alcançada no circuito britânico significa que as características aerodinâmicas são a chave do novo recorde, e o Civic Type R é o melhor da categoria no equilíbrio entre velocidade e aderência.

“Onde encontrei a principal vantagem do Type R foi nas curvas rápidas, pela estabilidade que tem combinado com a sua aerodinâmica e suspensão avançada. Em curvas como Copse ou Stowe podemos entrar com bastante velocidade e fazê-lo com confiança", sublinhou Matt Neal depois de ter alcançado o novo recorde com uma marca que coloca este desportivo japonês no topo da lista dos automóveis de tracção dianteira neste circuito.

Recorde-se que esta missão europeia do Civic Type R, alimentado por um motor VTEC turbo de 2.0 litros que debita 320 cv de potência, ainda vai passar pelo circuito de Hungaroring, na Hungria, e pelo circuito do Estoril em Portugal. Jenson Button, que corre actualmente com um NSX Super GT no Japão, e Tiago Monteiro foram os pilotos escolhidos para bater o recorde nestes dois traçados.

VEJA TAMBÉM: