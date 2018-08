A Seat está a realinhar e a simplificar a gama Mii para tornar este citadino ainda mais fácil de configurar e escolher. A gama atualizada incluirá a partir de agora três níveis de equipamento: Style, Chic e FR Line, mas também será mais confortável e terá maior número de dispositivos tecnológicos à disposição, com uma escolha de packs de equipamento atualizada. E, para maior versatilidade, o Seat Mii ficará exclusivamente disponível na versão de cinco portas.

O equipamento de série foi reforçado e é complementado com um conjunto abrangente de packs de tecnologia consoante o nível de equipamento escolhido pelo cliente. O Style acrescenta o “You&Mii colour connection” um sistema de infoentretenimento com Bluetooth, USB, ranhura SD e a integração de smartphone com a App específica DriveMii (disponível na AppStore e Google Play Store), além do ar condicionado. O nível Style está agora mais equipado e a partir deste é possível fazer o upgrade personalizado para os níveis de equipamento Chic ou FR Line.

Com o nível Chic, os Mii beneficiam de jantes de liga leve com 15” e, com a proteção a negro, da cor e equipamento Chic. Também recebe o pack parcial de pele (volante e punho da alavanca da caixa), BeatsAudio, frisos cromados e espelhos pintados em “cinzento atom”.

Já no nível FR Line o Seat Mii conta com jantes de liga leve de 16”, vidros escurecidos e a cor e equipamento do FR Line, além da suspensão desportiva. Tanto os níveis Chic como FR Line beneficiam do sistema de som premium da BeatsAudio com amplificador de 300W e subwoofer integrado na bagageira, volante e punho da caixa revestidos a pele, além de um elegante habitáculo integralmente revestido a preto. Para os clientes mais sofisticados, o Mii Chic oferece um interior em preto e branco e jantes específicas de 15” bicolor, a condizer com os espelhos pintados em “cinzento atom”. O desportivo FR Line, por outro lado, tem o interior num impactante preto, com detalhes a vermelho, espelhos em “cinzento atom” e jantes em liga leve de 16”, suspensão desportiva e vidros traseiros escurecidos.

A eficiência é o mais importante para quem aprecia este citadinos e, portanto, o Start&Stop faz parte do equipamento da gama de motores do Mii, que inclui as versões de 60CV e de 75CV do motor a gasolina com 1,0 litro de capacidade e três cilindros, associado a uma caixa manual de cinco velocidades (o nível de potência mais elevado também pode ser pedido com caixa automática de cinco velocidades), enquanto o motor 1.0 a GNC com 68CV se revela a melhor alternativa na vertente ECO.