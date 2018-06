Urbanos com um espírito jovem. É exatamente isso que são os novos SEAT Ibiza e Arona, tal como a Beats by Dr. Dre, uma marca que mudou a forma de se ouvir música. A SEAT e a Beats iniciaram a sua parceria em 2017, com a oferta do BeatsAudio como opção em diversos modelos da gama – Mii, Ibiza, Leon, Arona e Ateca. Agora, a colaboração entre a SEAT e a Beats dá mais um passo com o lançamento de duas versões exclusivas dos seus modelos mais jovens e urbanos: o Ibiza e o Arona Beats.

Os SEAT Ibiza e Arona Beats serão apresentados pela primeira vez ao público no decurso do Primavera Sound, o festival de música que conta com o apoio estratégico da SEAT. Através desta aliança com o Primavera Sound, a SEAT reforça o seu compromisso com a música e os laços com a sua cidade natal, Barcelona, onde o fabricante automóvel também participa em eventos de dimensão mundial, como o Mobile World Congress ou o Smart City Congress.

O Ibiza e o Arona Beats incluirão diversos detalhes estéticos e elementos únicos, tais como o sistema de som Premium para que possa ouvir as suas músicas favoritas como se estivesse num estúdio ao lado dos seus artistas favoritos.

Começando com o equipamento de série, destaque para a inclusão do sistema Full Link (MirrorLink, Android Auto e CarPlay) que permite ligar o smartphone e o automóvel na forma mais rápida e simples possível. O Ibiza e Arona Beats também incluirão o SEAT Digital Cockpit, um painel de instrumentos interativo que pode ser personalizado pelo condutor através do comando rotativo ou do sistema de infotainment para que fique ao gosto e com as preferências do condutor.

O Ibiza e Arona Beats também terão LED DRL (Luzes de dia) e faróis Full-LED, bancos com desenho exclusivo e molduras cromadas nos faróis de nevoeiro e nos aros das janelas. Por dentro, os passageiros são acolhidos pelas novas aplicações iluminadas nas soleiras das portas especialmente desenhadas para o Ibiza e para o Arona Beats, bem como pelo excecional ambiente da iluminação ambiente na tonalidade laranja e branca. Estes apontamentos serão exclusivos do Ibiza e Arona Beats, que poderão ser identificados pelo logo BeatsAudio na porta da bagageira.

Outra das assinaturas dos SEAT Ibiza e Arona será o Laranja Eclipse nas capas dos espelhos, uma tonalidade que se repete junto às luzes de nevoeiro dianteiras. Por dentro, a moldura do rádio e os pespontos do volante, do punho da caixa de velocidades e do travão de mão também terão a mesma tonalidade. Os painéis interiores das portas são Ice Metal, bem como a consola central (mas apenas no caso do Arona, neste ponto).

Estes dois modelos ficarão disponíveis numa cor inédita: Magnetic Tech. A gama completa de cores será complementada com: Laranja Eclipse, Cinza Urban, Preto Midnight e Branco Nevada. O Arona Beats também estará disponível com carroçaria de dois tons, na combinação Branco Nevada com tejadilho Preto Midnight, Laranja Eclipse ou Magnetic Tech.

O sistema de som premium Beats, que equipa os Ibiza e Arona Beats, inclui um amplificador de 8 canais com 300 watt, processador de som digital e 7 colunas de qualidade Premium; dois tweeters nos pilares A e dois woofers nas portas dianteiras, duas colunas de largo espetro atrás, e ainda um subwoofer integrado na roda suplente.

O SEAT Ibiza Beats ficará disponível em três motorizações a gasolina e outras três Diesel. A gama a gasolina iniciar-se-á com o 1.0 MPI de 75 CV, passando para o três cilindros 1.0 TSI, disponível com 95 ou 115 CV. Todas as motorizações a gasolina estão disponíveis com caixa de velocidades manual, enquanto a versão de 115 CV pode também ser associada à transmissão de dupla embraiagem DSG. Quanto à oferta Diesel, o SEAT Ibiza Beats será disponibilizado com o bloco 1.6 TDI nas variantes de 80, 95 e 110 CV. Todas estas versões estão disponíveis com caixa de velocidades manual; enquanto a versão de 95 CV pode também ser associada à caixa de sete velocidades DSG.

No que diz respeito ao Arona Beats, a oferta a gasolina arranca no 1.0 TSI de 95 CV, que pode ser associado à caixa manual de cinco velocidades. No patamar acima fica o 1.0 TSI de 115 CV, que pode receber a caixa manual de seis velocidades ou a DSG de dupla embraiagem com sete velocidades.

Quanto às opções Diesel, o fiável e eficiente 1.6 TDI estará disponível com 95 CV ou 115 CV. A versão de 95 CV pode ser acoplada à caixa manual de cinco velocidades ou à transmissão DSG de sete velocidades, enquanto o de 115 CV é associado à caixa manual de seis velocidades.