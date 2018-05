A Kia divulgou as primeiras imagens do novo Niro totalmente elétrico.

O crossover da Kia terá uma autonomia de 380 km ou de 240 km dispondo, respetivamente, dos sistemas de baterias de 64 kWh ou de 39.2 kWh.

O Kia Niro EV sucede à versão híbrida plug-in tapando a grelha do radiador e colocando as luzes diurnas em forma de seta dentro das entradas de ar numa frente que é a que sofre mais renovações no design.

O SUV compacto será apresentado no Salão de Paris, em setembro.