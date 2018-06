A Opel revelou o seu novo modelo comercial Combo, sublinhando que esta quinta geração está mais multifuncional, espaçosa e tecnológica do que nunca.

O novo Combo Cargo foi desenvolvido com a ambição de garantir máxima eficiência e, simultaneamente, o menor custo de utilização neste segmento de mercado. A Opel explica que este objetivo foi alcançado com recurso a uma arquitetura completamente nova, a avançadas medidas de ‘packaging’ e a tecnologias sofisticadas, o que resultou num enorme passo em frente face ao modelo anterior.

Com estreia mundial agendada para o Salão de Veículos Comerciais de Hannover, em setembro, o novo Combo surge com uma gama ampla de escolhas, incluindo uma variante curta, de 4,4 metros de comprimento, uma variante longa, de 4,75 metros - ambas com opção de cabina com dois ou três lugares à frente - e uma ‘crew cab’ espaçosa para cinco ocupantes.

O novo transportador compacto da Opel também supera grande parte dos seus concorrentes principais em matéria de volume de carga, com 4,4 metros cúbicos, bem como de tara, com 1000 kg, e de comprimento de carga, com um total de 3,440 metros. Um argumento decisivo para muitos utilizadores profissionais será o facto de no compartimento de carga a distância entre as cavas das rodas deixar espaço suficiente para euro paletes.

O reforço do lado tecnológico é um dos maiores destaques da nova geração Combo. O novo comercial da Opel oferece uma série de 19 sistemas de assistência que facilitam, como nunca, a condução, as manobras e o transporte de mercadorias. A Câmara Traseira Permanente atua como um espelho retrovisor ‘digital’, solucionando a típica falta de visibilidade para trás dos furgões. Para eliminar o ângulo morto do lado do passageiro, o Combo possui uma segunda câmara instalada no espelho retrovisor direito. Os Sensores de Flanco são outra novidade, ajudando o condutor a perceber se há pilares, barreiras, paredes ou outros veículos suscetíveis de dificultar as manobras.