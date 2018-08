A lendária marca britânica, hoje em poder da chinesa SAIC Motor, encontrou no segmento dos crossovers uma alternativa para conseguir conquistar clientes, especialmente dentro do mercado chinês.

Assim para completar a gama de SUVs, composta pelos ZS e GS, o fabricante britânico vai lançar no final do ano o novo MG HS,

Este novo MG HS conta com um design exterior que vem na linha do ZS, apresentando dimensões compactas e linhas atraentes, e vai estar pronto para estrear no mercado chinês até o final deste ano de 2018, para mais tarde chegar aos restas mercados internacionais, entre os quais alguns europeus.

A oferta inicial de motores contempla duas alternativas à gasolina. A primeira delas será um motor turbo de 1.5 litros que desenvolve 170 cv de potência. Como alternativa de maior desempenho vai estar igualmente disponível um bloco de 2.0 litros, também com turbo e 220 cv.

Os propulsores poderão ser associados a uma transmissão automática de sete velocidades com dupla embraiagem, sempre com tração simples ao eixo dianteiro. Posteriormente a oferta vai ficar completa com versões híbridas, não estando para já contemplados os motores diesel.