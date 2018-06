A Skoda pediu à piloto Sabine Schmitz para tentar estabelecer uma volta recorde no 'Inverno Verde' de Nürburgring ao volante o novo Skoda Kodiaq RS, antes do lançamento do novo SUV da marca.

Schmitz, a única mulher que venceu a famosa corrida de 24 horas disputada neste circuito cumpriu, deixando uma clara indicação do extraordinário desempenho do SUV de sete lugares no traçado do lendário circuito de 20,832 km, com as suas 73 curvas e uma diferença de altitude de cerca de 300 metros.

František Drábek, Diretor dos Modelos Compactos da SkodaAUTO, desempenhou um importante papel no desenvolvimento do Kodiaq RS e por isso não perdeu a oportunidade de estar ao lado Sabine e testemunhar as capacidades desportivas do Kodiaq RS.

O novo Skoda Kodiaq RS vai ser apresentado oficialmente em outubro, no Salão Automóvel de Paris.