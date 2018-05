Quando a Rolls-Royce anunciou há três anos que iria lançar o Cullinan, sabia que os seus clientes pediam para construir um “Rolls-Royce SUV”, com luxo, desempenho e comodidade nunca antes visto no mercado.

Esta quinta-feira a prestigiada marca britânica apresentou o tão esperado Cullinan, um SUV capaz de corresponder às exigências do cliente Rolls-Royce.

O novo Cullinan conta com um motor V12 de 6,75 litros, o mesmo que utiliza o Phantom, mas com algumas alterações. A base do SUV da Rolls-Royce é uma plataforma em alumínio (Space Frame) e aço de alta densidade.

Já o seu interior é um hino ao luxo e conforto onde nada foi esquecido. Quatro passageiros viajam em total conforto, com os dois passageiros que seguem nos lugares posteriores podem usufruir de um espaço muito generoso. Por seu lado as portas traseiras do Cullinan, abrem no sentido inverso às da frente.

Na bagageira o Cullinan faz uso de dois bancos adicionais e de uma pequena plataforma que serve de mesa para desfrutar dos momentos ao ar livre.

O Cullinan promete assim ser um veículo importante para a marca britânica já que deverá permitir à Rolls-Royce ultrapassar vendas de 5000 unidades anuais.