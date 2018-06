A cidade de Sacramento, na Califórnia, iniciou nesta semana um projeto piloto com matrículas digitais nos automóveis.

As “primeiras matrículas digitais do mundo” são patente da Reviver Auto e, além dos dados formais de identificação do veículo, a sua versatilidade digital permite mostrar desde mensagens pessoais a informações sobre o veículo, desde alertas de segurança a soluções de pagamento de estacionamento, desde mensagens de marketing a pedidos de ajuda.

A Reviver Auto informa que “as mensagens não taparão os dados da matrícula quando o carro estiver a ser conduzido” e que estas “novas matrículas digitais custam pouco menos do que um GPS”.

.@Mayor_Steinberg and @MeetMrStewart reveal digital license plates from @ReviverAuto, first in the country with plates on 24 City fleet vehicles. pic.twitter.com/u0cOzMrQ51

— City of Sacramento (@TheCityofSac) 4 de junho de 2018