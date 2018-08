A ocorrência de uma racha ou quebra no para-brisas do automóvel é algo tão imprevisível como um furo num pneu. Mas a verdade é que acontece mais vezes do que podemos pensar e a situação pode ser grave se a quebra resultar de um objeto projetado por um veículo que siga à nossa frente.

A causa mais comum para partir o para-brisas envolve pedras projetadas pelos veículos que circulam à frente. Aconteceu recentemente a um automobilista na Austrália que não ganhou para o susto quando se apercebeu que uma peça de metal, projetada por um camião que carregava troncos de madeira e seguia na sua frente, voava na sua direcção

O para-brisas ficou rachou completamente e valeu o sangue-frio do automobilista para travar o carro e rapidamente encostar na berma. Apesar do susto, o condutor e o passageiro não ficaram feridos.