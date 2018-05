A Opel continua a integrar tecnologias do Groupe PSA, e iniciará, faseadamente, a descontinuação da tecnologia OnStar, detida pela GM. Um processo que estará totalmente concluído no final de 2020.

Com a designação Opel Connect, os novos serviços de conectividade começarão a ser disponibilizados nos automóveis de passageiros e veículos comerciais ligeiros da Opel a partir do início de 2019. Um dos primeiros modelos a beneficiar do novo Opel Connect será a nova geração Corsa, que a marca produzirá também em versão com motorização elétrica.

Para além da função de chamada de emergência, o novo sistema oferecerá navegação conectada, realização de diagnósticos, assistência em caso de roubo do veículo, acesso remoto e funções de gestão de frotas, bem como Apple CarPlay e Android Auto. Até 2024, o novo Opel Connect estará disponível em toda a gama de modelos da Opel.