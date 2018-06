Profundamente renovado, o Novo AYGO de 2018 mantem a filosofia divertida e urbana do modelo Toyota que se tem afirmado pela sua estética arrojada.

Lamçado em 2005, a primeira geração do AYGO foi pensada para atrair jovens clientes urbanos e reforçar o apelo de diversão da marca Toyota.

Não só se tratou do primeiro modelo da Toyota no segmento de automóveis urbanos compactos, como foi ainda o resultado de uma nova parceria com a PSA para desenvolver veículos especificamente para a Europa e produzidos na nova fábrica da TPCA (Toyota Peugeot Citroën Automobile) em Kolin na República Checa.

Com novas cores introduzidas todos os anos, edições especiais regulares em mercados locais e substanciais atualizações de produto em 2008 e 2012, o AYGO permaneceu atual durante todo o seu ciclo de vida, com um total de vendas de mais de 760.000 unidades, como o atesta o facto de ter alcançado um nível de conquista de clientes e de fidelidade à marca bem acima da média do segmento A.

Direcionado para um público mais atento ao estilo do que os clientes que compram o seu automóvel por razões puramente racionais, o impressionante visual do AYGO e a sua condução tornam-no um dos modelos da Toyota com maior capacidade para atrair novos compradores e conquistar vendas.

Em 2017, o AYGO estava entre os modelos com maior procura no segmento A, com mais de 85.000 unidades vendidas e uma quota de participação no segmento de 6,6%.

O novo AYGO 2018 reforça ainda mais o DNA único e o posicionamento destacado deste modelo no altamente competitivo segmento A. Os designers e os engenheiros da Toyota não só reforçaram a sua imagem jovem e distinta como tornaram a motorização ainda mais eficiente, ao mesmo tempo que elevaram as suas prestações e o comportamento em estrada, para proporcionar uma condução ainda mais divertida.

Este novo AYGO vai chegar ao mercado nacional a partir de setembro e terá um preço desde 11,295€