A Volvo vai assinalar o dia Mundial do Ambiente, que se comemora a 5 de junho, com uma ação global de limpeza de praias, rios e enseadas e contribuir, um pouco, para um futuro melhor e dessa forma ajudar a limpar o plástico do planeta.

10 a 12 milhões de toneladas de plástico são, a cada ano, despejadas nos oceanos das variadas formas. A continuar neste ritmo, em 2050 haverá mais plástico do que peixe no mar.

Os dados recentes indicam que nos últimos 30 anos, o Mundo produziu mais plástico do que em toda a história da Humanidade até então. O problema tornou-se global, são 9,4 milhões de toneladas no fundo mar, um tapete oceânico de lixo. .

Em Portugal a ação da Volvo de apanha de lixo marinho terá lugar na Praia dos Moinhos Alcochete.

VEJA TAMBÉM: