O Polestar 1 tem agendada a sua primeira aparição dinâmica para o Festival de Goodwood de 2018, a realizar de 12 a 15 de julho. Os visitantes do festival poderão ver o protótipo nº 004 do híbrido eléctrico de altas prestações de duas portas efetuar a famosa subida da montanha nos terrenos da Goodwood House, no West Sussex, em Inglaterra.

Tripulado pelo piloto de testes da Polestar, Joakim Rydholm, a subida faz parte do lançamento global permanente da marca Polestar e do Polestar 1. Representa uma oportunidade para os entusiastas, e público em geral, observarem mais de perto o design e a performance de um automóvel à medida que este prossegue o seu programa de testes de prestações, chassis e suspensões em condições de utilização reais.

“Estou francamente empolgado por pilotar o protótipo do Polestar 1 na subida de Goodwood”, afirmou Joakim Rydholm. “Efetuar a subida da montanha era uma ambição antiga para mim, e poder fazê-lo no mesmo protótipo em que temos dispendido tantos meses de tempo de desenvolvimento é verdadeiramente especial”.

A Polestar estará presente também na área dos construtores. Contrastado com o protótipo camuflado, estarão em exposição duas unidades do Polestar 1 com especificações de produção, o que representará mais uma oportunidade para conhecer o modelo e, pormenor antes das primeiras entregas a clientes, em meados de 2019.

Após o Festival de Goodwood, o Polestar fará a sua estreia norte-americana na Semana do Automóvel de Monterey, na Califórnia, de 23 a 26 de agosto.

