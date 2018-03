A Rolls-Roce lançou a presença Salão de Genebra com várias novidades. A primeira é um Dawn de «dois lugares». As outras estão com edições personalizadas do Phantom.

O novo Dawn Aero Cowling permite transformar o descapotável da Rolls-Royce num roadster de dois lugares com cabelos ao vento através da cobertura dos lugares de trás com todo o requinte e luxo característicos da marca – como se pode ver na galeria de imagens.

O novo Phantom surge em Genebra com três edições especiais: o «The Gentleman’s Tourer» (de cor cinza na galeria) e as edições de distância alargada entre os eixos «Whispered Muse» (o pérola) e «A Moment in Time» (o azul).