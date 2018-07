As vendas de automóveis cresceram na primeira metade de 2018, de acordo com os dados revelados pela ACAP. Nas contas dos primeiros seis meses o total de mercado apresentou uma variação homóloga de 5,4%.

Entre as marcas a Renault a foi a campeã de vendas ao comercializar cerca de 25 mil veículos nos primeiros seis meses do ano, seguida pela Peugeot que vendeu 16 mil carros, enquanto a Fiat fechou o pódio com 10 mil carros vendidos, o que representa segundo os dados da ACAP um crescimento de 11,9% face ao período homologo de 2017.

A queda mais acentuada nas vendas de automóveis nos primeiros seis meses de 2018 foi registada pela Volkswagen que sofreu uma quebra nas vendas de ligeiros de 23,8%, face ao mesmo período do ano passado.