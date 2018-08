A Mercedes vai revelar o concept Silver Arrow elétrico no Concours d’Elegance de Pebble Beach que começa no próximo domingo e essa confirmação é avançada com uma visão de perfil da nova criação da marca alemã rumo ao futuro.

A revelação é feita pelo diretor de design da Mercedes, com Gorden Wagener a não se esquecer de fazer a «hashtag» #eqsilverarrow anunciando o Flecha de Prata que será totalmente elétrico com o selo do departamento EQ.

Mas Wagener não ficou pelo Silver Arrow e fez mais uma revelação com Mercedes a prometer já para sexta-feira nova impressão estética da marca «Progressive Luxury» dentro de uma semana dedicada à visão futurista da fabricante de Estugarda.