A Lamborghini lançou a primeira imagem oficial do Aventador SVJ que terá a sua estreia mundial em Pebble Beach, nos Estados Unidos, já no próximo dia 23 de agosto.

A marca italiana tem surpreendido na divulgação do seu novo superdesportivo e desta vez colocou nas redes sociais um teaser Aventador SVJ, uma imagem que oferece uma visão panorâmica do logo da Lamborghini e das duas entradas de ar que se destacam no capô.

Este Aventador SVJ que aparecem da imagem apresenta uma pintura verde brilhante, que deverá ser a cor que a marca italiana vai apresentar no carro de lançamento.

Este novo Aventador SVJ, tal como os outros modelos Aventador da Lamborghini, vem equipado com um motor V12 de 6,5 litros, mas com uma potência de 760 cv as 8500 rpm.

VEJA TAMBÉM: