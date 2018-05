Na mesma linha de eficiência dinâmica e elevadas prestações que deram origem ao topo de gama Insignia GSi, a Opel criou uma versão GSi do seu popular modelo Corsa, selecionando o motor 1.4 Turbo de 150 cv de potência e 220 Nm de binário.

O novo ‘pocket-rocket’ não é somente rápido em aceleração (0-100 km/h em apenas 8,9 segundos) como também se destaca em elasticidade, com a recuperação 80-120 km/h em quinta velocidade a requerer apenas 9,9 segundos, a caminho da velocidade máxima de 207 km/h. Simultaneamente, o Corsa GSi engrossa a lista de modelos e versões da Opel que já cumprem a futura norma Euro 6d-TEMP.

O 1.4 Turbo do Corsa GSi debita potência específica superior a 100 cv/litro. Os engenheiros da Opel dedicaram particular atenção à configuração deste motor, trabalhando para otimizar a resposta em situações de percursos sinuosos.

O novo Corsa desportivo oferece comportamento extremamente preciso. Vários componentes de chassis, como a suspensão, foram importados da versão OPC, com os quais é obtida uma dinâmica de elevado nível. Por seu lado, travões com discos de dimensões apreciáveis proporcionam grande capacidade de travagem. As opções de jantes em liga leve chegam às 18 polegadas de diâmetro, com pneus 215/40.

O lado estético do Corsa GSi foi apurado para ir ao encontro das características dinâmicas. No para-choques dianteiro específico desta versão destacam-se as grandes entradas de ar, que se conjugam com saias laterais e um ‘spoiler’ traseiro proeminente, no topo da tampa da mala, para formar um conjunto harmonioso muito atraente. Este ‘spoiler’ cria efeito aerodinâmico descendente adicional que é reconhecidamente útil a velocidades elevadas. O volumoso para-choques traseiro tem integrada uma saída de escape cromada. À frente, a grelha de tipo ninho de abelha coloca em evidência o logótipo Opel, enquadrado por duas barras em preto que imitam a textura de carbono. As capas dos espelhos retrovisores são do mesmo material.

No habitáculo, o ambiente desportivo é acentuado por bancos ‘bacquet’ do conceituado fabricante de material de competição Recaro, disponíveis em opção. O volante, o punho da alavanca da caixa de velocidades e os pedais com capas de alumínio, são equipamento específico desta versão.