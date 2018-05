A Opel continua a renovar as suas motorizações à luz da futura norma Euro 6d-TEMP. Cabe agora a vez ao modelo Astra, cuja gama de motores a gasolina e a gasóleo transita para o futuro padrão que entra em vigor só em setembro de 2019.

O ciclo de renovação no Opel Astra arranca com o motor a gasolina 1.6 Turbo de 200 cv de potência e o turbodiesel 1.6 Turbo D. A estreia está prevista na variante de carroçaria de cinco portas, seguindo-se a ‘station wagon’ Sports Tourer volvidas poucas semanas.

Com elevada potência de 200 cv e binário de 300 Nm - que está em linha com o de um motor Diesel - o 1.6 Turbo garante ao Astra acelerações de zero a 100 km/h em apenas 7,8 segundos e velocidade máxima de 235 km/h1. Para reduzir ao máximo possível as emissões de partículas, este renovado motor está equipado com um filtro especial de regeneração onde ocorre a oxidação das partículas aí acumuladas.

Por seu turno, o turbodiesel 1.6 Turbo D do Astra, com 136 cv de potência e 320 Nm de binário2, passa a estar equipado com catalisador de redução seletiva SCR (Selective Catalytic Reduction), um sistema que minimiza as emissões de óxidos de azoto (NOx) graças à injeção de AdBlue nos gases de escape. A solução decompõe-se em amoníaco que se deposita no miolo da panela catalítica, com o qual os óxidos de azoto reagem e são reduzidos seletivamente a azoto e água.

Do mesmo 1.6 Turbo D existirá uma versão menos potente, com 110 cv. Os Astra Diesel Euro 6d-TEMP com SCR ficam a salvo de eventuais futuras limitações à circulação de veículos a gasóleo nos centros urbanos.

A rápida transição para o cumprimento da exigente norma Euro 6d-TEMP, à distância de mais de um ano da entrada em vigor, faz parte da estratégia da Opel para se posicionar como líder em redução de emissões. Os próximos passos serão dados com o lançamento, até 2020, de quatro modelos ‘eletrificados’, incluindo a nova geração Corsa, que terá uma versão totalmente elétrica.

Em 2024, a Opel será uma marca totalmente ‘eletrificada’, oferecendo soluções híbridas ou elétricas em todos os modelos de passageiros, a par das versões com motores térmicos.