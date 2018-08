A Renault revelou que o nome do seu novo crossover do segmento C se chama Arkana.

O SUV será o primeiro modelo da marca com destino ao mercado global a ser produzido na fábrica da Renault em Moscovo e será também no salão automóvel da capital russa que será apresentado, no próximo dia 29.

O nome Arkana do novo Renault deriva do termo latino «arcanum» («segredo») significando fenómenos de caráter especial e é agora associado ao crossover que remete para “o mistério, a atração e o espírito pioneiro”.