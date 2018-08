Para dar resposta ao aumento da procura a nível global, a Nissan iniciou a produção da Navara na Argentina. Desta forma, são agora cinco os países que fabricam a pick-up mais popular do construtor japonês.

A expansão da presença industrial da Nissan em todo o mundo através da unidade fabril da parceira de aliança, Renault, em Córdoba, na Argentina é um marco importante para a companhia e vem na sequência do anúncio do plano de médio prazo Nissan que prevê aumentar as vendas de veículos comerciais ligeiros em 40% até 2022, a nível global.

A Navara é produzido em Espanha, China, México, Tailândia e agora na Argentina, e o vice presidente da unidade de negócios de veículos ligeiros da Nissan, Ashwani Gupta, já afirmou que a produção da puck-up na Argentina “é uma boa noticia para esta região da América Latina onde temos uma presença forte e esta linha de produção vai permitir assegurar uma melhor entrega das nossas pick-up, uma vez que a procura por estes modelos continua a crescer em todo o mundo”.