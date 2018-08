A gama de veículos comerciais ligeiros da Nissan incorpora a partir de agora versões mais aventureiras da NV200, e-NV200 100% elétrica e NV300.

Para os que gostam de aventura utilizar uma autocaravana para percorrer milhares de quilómetros sem amarras é um estilo de vida que permite a liberdade de viver livre e desfrutar do momento.

Nesse sentido a Nissan decidiu lançar esta nova gama, que não está ainda disponível no mercado português, “campering” que conta três nova autocaravanas que têm como base os modelos NV200, e-NV200 e NV300, e que incorporam uma série de modificações interiores e exteriores de acordo com as necessidades individuais do utilizador para poder fazer uma viagem ao campo, ao mar ou onde a imaginação o levar, inclusivamente com zero emissões, no caso de optar pela novíssima Nissan e-NV200 40kWh 100% elétrica.

Esta nova gama da Nissan Camper irá permitir assim aos mais aventureiros ter uma varanda com vista para os lugares mais incríveis do mundo e desfrutar da essência de viajar em família ou com amigos.

