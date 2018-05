Na sequência do sucesso registado nas anteriores sete edições, a rede de concessionários da Mazda Motor de Portugal está a ultimar os preparativos da nova edição – a 8ª – do seu ‘Mazda Happy Day’.

A realizar já no próximo sábado, nele a marca garante check-ups gratuitos e brindes oficiais a todos os clientes que se deslocarem nesse dia a um concessionário ou reparador autorizado,

O ‘Mazda Happy Day’ permite o acesso a viaturas – novas e usadas – a preços mais competitivos, fruto de um apoio específico dedicado pela Mazda Motor de Portugal. O programa contempla, também, a oferta de um voucher de 35 euros (mais IVA), a descontar numa manutenção programada num Reparador Autorizado Mazda aderente.

“O ‘Mazda Happy Day’ é uma acção que tem crescido, a cada ano, em importância e em números de adesão dos nossos clientes, proprietários de modelos Mazda”, referiu José Santos, director de após venda e desenvolvimento da rede. “No próximo sábado, enquanto os nossos especialistas concentram as suas atenções no estado das viaturas dos nossos clientes, através de uma avaliação, não só mecânica como noutros domínios, os proprietários serão convidados a realizar test-drives com algumas das nossas propostas, numa gama que, até ao final do mês, na efectivação de uma compra, tem o sistema de navegação como oferta de equipamento associada.”

Disponíveis para contactos dinâmicos estarão, dependendo da disponibilidade de cada concessionário Mazda, modelos como o novo SUV Mazda CX-5, o citadino Mazda2 ou os mais familiares Mazda3 e Mazda6, sem esquecer, claro está, o SUV citadino CX-3. Destaque, ainda, para o roadster Mazda MX-5, nas versões RF (Retractable Fastback) ou soft-top.