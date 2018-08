As acções de justiça pelas próprias mãos, não são a atitude mais certa independentemente do que a outra pessoa possa ter feito.

É certo que no transito do dia a dia, muitas das vezes a vontade é mesmo vestir o papel de autoridade e agir perante algumas atitudes de automobilistas mais descuidados.

Foi o que aconteceu com um motociclista brasileiro que tentou fazer justiça com os próprios pés, mas que acabou por não se dar bem.

Temos que assumir que o descontentamento do motociclista foi provocado por uma atitude menos correta do condutor do carro. Infelizmente o vídeo não nos deixa ver o que ocorreu antes do homem da moto decidir pontapear o carro. Mas como as leis da física tem sempre que ser tomadas em linha de conta, a força do pontapé fez com que o motociclista caísse para o lado oposto.

Felizmente ninguém ficou ferido, só mesmo o orgulho do motociclista que se levantou e acabou por ir à sua vida.