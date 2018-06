A Renault revelou uma imagem do novo crossover que será apresentado mundialmente no Salão de Moscovo, que decorrerá de 29 de agosto a 9 de setembro.

A Rússia é nesta altura centro do mundo devido a realização do Mundial de Futebol e, para o novo crossover do segmento C da marca francesa, será também o seu centro nevrálgico.

Não só a apresentação mundial será em Moscovo como o veículo será produzido na fábrica da marca francesa na capital da Rússia; sendo este o primeiro país onde o SUV será comercializado.