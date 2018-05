Está revelado o Mercedes-AMG GT S Roadster, o 12.º elemento de uma família que permitirá rodar a mais de 300 km/h a céu aberto.

A família GT da Mercedes-AMG apresenta agora quatro coupé de duas portas, três roadsters, dois carros de pista para clientes e três coupé de quatro portas.

O último é este S Roadster em que uma estrutura superleve de alumínio se une ao motor de 4.0 litros V8 biturbo com 522 cv de potência – em comparação com o GT Roadster, este GT S não só supera a potência dos 476 cv, como evolui no motor, na suspensão, nos travões no design e no interior; em relação ao GT C, não atinge a potência dos 557 cv do topo da linha descapotável (com rodas direcionais atrás) nem a velocidade máxima de 316 km/h.

Mas ainda assim, o Mercedes-AMG GT S Roadster permite uma velocidade acima dos 300 km/h – mais concretamente, serão 308 km/h a céu aberto numa máquina com um binário de 670 Nm que acelera dos 0 aos 100 km/h em 3.8 segundos (o GT C é apenas 0.1 segundos mais rápido neste ponto).

Entre o equipamento de série característico deste superdesportivo descapotável (com capota de lona) está o ajuste automático eletrónico de suspensão a cada roda com três categorias de amortecimento à disposição da condução realizada em vários modos e podendo optar também entre a transmissão automática e manual.

O diferencial traseiro controlado eletronicamente, os sistemas de travagem com discos de cerâmica nas quatro rodas são outras das opções de série características dos carros de uma matriz desportiva que se estende para o interior do mais recente Mercedes-AMG. Este GT S Roadster estará à venda por um valor na ordem dos 150 mil euros.