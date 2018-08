É uma forte aposta da Mercedes para o mês de agosto numa altura em que grande parte dos portugueses rumam ao sul do país.

Até ao próximo dia 19 a Marina de Vilamoura é palco do Mercedes-Benz On the Road, um evento cujo principal objetivo é promover o contacto com a marca germânica e proporcionar a todos os visitantes novas experiências com as novidades Mercedes-Benz.

Neste roadshow, o destaque vai para o novo Classe A, um modelo equipado com a tecnologia MBUX e para a gama SUV que estão disponíveis para ensaios dinâmicos.

A juntar a estas duas novidades da Mercedes está ainda o novo Mercedes-AMG G 63, modelo que está em exposição no local.

