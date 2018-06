A Mercedes-Benz revelou agora um vídeo do EQA, um protótipo 100% eléctrico que foi apresentado no Salão de Frankfurt de 2017, e que surge no vídeo gravado na Sicília.

O EQA conta com dois motores totalmente elétricos, um em cada eixo do carro e consegue acelerar até aos 100 quilómetros por hora, em apenas cinco segundos, e conta com uma potência total de 272 cavalos.

Com uma autonomia de 400 quilómetros, o EQA tem tração integral com distribuição de binário variável entre eixos de forma diferente consoante os modos de condução – Sport e Sport Plus – e oferece ao condutor uma experiência em que lhe permite selecionar as características de uma performance singular com segurança.

O EQA faz parte da estratégia da marca alemã em lançar , no prazo de cinco anos, mais uma dezena de modelos totalmente integrados na mobilidade elétrica.