A Mercedes continua a trabalhar no processo de desenvolvimento da sua grande aposta elétrica, o EQC e depois da Sicília em Itália, escolheu agora Almería, Espanha, para mais uma ronda de testes ao SUV 100% elétrico.

Após os testes de inverno que a marca germânica diz terem sido bem sucedidos, agora é a vez de a Mercedes realizar um extenso programa de testes no calor com temperaturas até 50°C.

Nestes testes de calor é dada especial atenção aos aspectos que são muito exigentes para os carros elétricos, ou seja, o ar condicionado e o carregamento, bem como o arrefecimento da bateria, do sistema de acionamento e das unidades de controle em temperaturas extremas. Critérios tipicamente clássicos, como a dinâmica de condução e o conforto de condução, também são submetidos a testes mais rigorosos.

"Com a reta final à vista, agora podemos realizar outro programa de testes extremamente exigente com nossos veículos protótipos ", afirmou Michael Kelz, engenheiro chefe do EQC. "Mas depois dos testes de inverno com temperaturas negativas de 35°C., estamos confiantes de que os testes térmicos vão confirmar que estamos bem dentro do prazo previsto para o início da produção em série".

Outro dos aspetos a ser analisado nestes testes em Almería é a poeira fina que constitui um desafio particular, já que os técnicos da Mercedes querem saber onde essa poeira pode ser acumulada nos componentes e se o conceito e a forma de selagem funciona na prática.

A marca germânica fez saber igualmente que para os testes que tem vindo a realizar ao EQC foram produzidos cerca de 200 protótipos, que vão ser sujeitos a elevado número de ensaios por diferentes departamentos da Mercedes.

