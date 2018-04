Como já se esperava a Mercedes escolheu o Auto China, o Salão Automóvel de Pequim, para a apresentação do seu novo Classe A Sedan, ou seja um L Sedan, já que possui uma maior distância entre eixos e foi desenvolvido exclusivamente para o mercado chinês pela Beijing Benz Automotive Co., Ltd (BBAC), numa parceria entre a Mercedes-Benz e a BAIC Motor.

O desenho desta berlina é verdadeiramente purista, acentuando a filosofia de design da Mercedes-Benz. Trata-se de uma limousine compacta onde as linhas características do perfil lateral, reforçam a sua imagem desportiva. O design da secção dianteira transmite uma aparência extremamente progressiva. A contribuir para esta impressão estão o capot prolongado de baixo perfil, os faróis horizontais com elementos cromados, as luzes diurnas em forma de tocha, a grelha do radiador com padrão diamante, lamela simples e a estrela central.

Já os farolins traseiros bipartidos realçam a largura do modelo, enquanto os refletores foram deslocados mais para baixo no para-choques de forma a permitir que os farolins beneficiem de um design mais horizontal.

No seu interior a aposta é claramente na tecnologia, como já acontece no Classe A de cinco portas, onde está em destaque o sistema de infoentretenimento MBUX com recurso a funcionalidades avançadas de conectividade, como seja a de controlo por voz que, que no caso deste L Sedan, foi trabalhado para entender os diferentes dialetos chineses.

A Classe A berlina em versão L conta com um novo motor 1.33 litros com 134 CV e 161 CV, seguindo-se mais tarde um motor de dois litros com 188 CV de potência. Já a caixa de dupla embraiagem 7G-DCT é de série nesta versão.

VEJA TAMBÉM: