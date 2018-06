A McLaren Automotive vai revelar o novo carro no próximo dia 28 numa apresentação mundial que será feita online ficando para o Festival de Goowood, no mês seguinte, a estreia em «carne e osso».

O novo McLaren é anunciado com mais potência, nova aerodinâmica com olhos na pista e mais leve no peso.

A espera para conhecer o novo McLaren e o seu nome terminará às 13h00 do dia 28.

Enquanto se espera, a McLaren abre as portas aos interessados