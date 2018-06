As viaturas híbridas têm uma expressão cada vez maior em todo o mundo revelando-se uma tendência crescente ano após ano, tendo a Toyota e a Lexus registado um volume acumulado de mais de 12 milhões de híbridos até maio 2018.

Em Portugal, nos primeiros cinco meses do ano, os híbridos têm merecido a preferência dos portugueses com a Toyota e Lexus a alcançar um aumento expressivo na venda de viaturas híbridas de 78,5%, o que representou um crescimento de 1.165 unidades, em relação ao mesmo período do ano passado. Com um total de 2.649 unidades híbridas vendidas de janeiro a maio de 2018. Com este resultado, a Toyota consolidou a sua posição de liderança na venda de veículos eletrificados com a tecnologia híbrida em Portugal.

Na marca Lexus, a oferta da gama de híbridos está mais abrangente com a chegada do novo Lexus RX450h L, o primeiro Lexus de 7 lugares na Europa, para além dos renovados CT 200h IS 300h e NX 300h que trazem ainda mais opções para a Gama da Lexus que se distingue por dispor de motorização híbrida em todos os modelos da gama.

VEJA TAMBÉM: