A Lexus revelou agora o seu coupé LC 500 Yellow Edition, um dos modelos que a marca vai levar ao Salão de Paris, no próximo mês outubro.

Fiel ao seu nome, este LC apresenta um acabamento de pintura amarela Flare, que se estende ao seu interior onde combina com preto e branco, e com revestimentos em Alcântara. Este Lexus conta ainda com um head-up display de elevada qualidade, alias como todos os materiais utilizados neste LC 500 Yellow Edition

Este Lexus está dotadao de série com o nível de equipamento Sport +, onde se inclui o Lexus Dynamic Handling com direcção de redução variável, direcção integral, diferencial Torsen de deslizamento limitado, jantes de liga leve de 21 polegadas, bem como tejadilho, aileron e soleiras das portas em fibra de carbono.

Em matéria de motorização este Lexus LC 500 Yellow Edition conta com um motor V8 a gasolina com uma caixa automática de 10 velocidades. Já o LC 500h Yellow Edition estará disponível com o sistema híbrido Multi Stage da auto-recarga da Lexus, que permite uma experiência de condução mais desportiva e entusiasmante, através do alinhamento entre a aceleração do motor e do pedal do acelerador, encontrando o melhor equilíbrio entre potencia e consumo de combustível.

A Lexus pretende entregar as primeiras unidades deste LC 500 Yellow Edition no final do ano

