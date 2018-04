Após seis gerações de sucesso no segmento dos sedans de dimensão média, a nova sétima geração do Lexus ES vai trilhar um novo e mais ambicioso caminho. Há muito tempo conhecido pelo seu conforto, refinamento e indicadores de luxo, o novo ES potência os seus principais atributos com um chassis completamente novo que permitiu criar um design exterior mais dinâmico e prestações de condução ainda melhores.

A sétima geração de ES será a primeira a ser lançada nos mercados da Europa Ocidental. Segue-se o novo sedan de topo de gama LS e o coupé LC para projetar um novo capítulo no design na Lexus, definido por uma muito mais intensa qualidade emocional. O estilo atraente, permitido pelo recurso da totalmente nova plataforma Arquitetura Global - K (GA-K) terá um apelo especial para os clientes desta região, que também irão apreciar a sua condução mais envolvente e reservas de segurança ainda maiores. À venda a partir de dezembro de 2018, a gama em Portugal será eletrificada por um novo sistema com híbrido que não necessita de carregamento externo designado Lexus Self-Charging Hybrid.

O ES 300h está equipado com um novo sistema eletrificado “self-charging hybrid” de quarta geração que garante uma eficiência de combustível, resposta imediata e emissões mínimas para um sedan de luxo de dimensão média que conta ainda com um motor a gasolina de quatro cilindros Atkinson de 2,5 litros a um motor elétrico mais leve, mais compacto e mais denso em potência. A potência total do sistema é de 218 cv/160 kW e a economia de combustível, em ciclo combinado, é de 4,7 l/100 km.

O motor de 2,5 litros é totalmente novo e incorpora a tecnologia de combustão de queima rápida que o torna um dos motores com mais alta eficiência térmica entre todos os automóveis de produção em série. O resultado é uma potência mais elevada sem aumento das emissões ou do consumo de combustível.