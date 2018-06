A Lamborghini restaurou um Miura SVR com cinco décadas de idade mostrando-o agora em todo o seu esplendor de carro mítico da marca de Sant’Agata Bolognese.

O trabalho foi feito pelo Lamborghini Polo Storico com este departamento da fabricante italiana a demorar 19 meses no restauro que manteve as especificações originais deste SVR criado em 1974, embora nascido antes.

O Lamborghini Miura com o chassi #3781, o motor n.º2511 e o corpo n.º383 nasceu como uma versão S no verde tradicional da marca e, depois de se apresentar no 50.º Salão de Turim em 1968, foi entregue ao revendedor Lamborauto de Turim.

O exemplar de um modelo que não excedeu as oito centenas nos seis anos de produção (1966-72) mudou de dono oito vezes em Itália antes de ser comprado em 1974 por um cidadão alemão. E este levou-o de volta a Sant’Agata Bolgnese para a transformação num ainda mais exclusivo SVR.

O trabalho de transformação demorou 18 meses e este SVR foi então vendido para o Japão em 1976, onde foi inspiração de banda desenhada. O Lamborghini Miura SVR chassi #3781 regressou agora novamente à casa de origem para voltar a renascer em todo o seu esplendor – como pode ver na galeria de fotografias associada.