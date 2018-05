Vladimir Putin tomou posse nesta segunda-feira como presidente da Rússia para o exercício do seu quarto mandato como chefe de estado do maior país do mundo. E foi hoje que o líder dos russos apresentou também o seu novo carro: uma limusine imponente fabricada em casa.

Putin deixou o Mercedes 600 Pullman e passou a ter um carro russo como veículo presidencial. Foi nele que o presidente da Rússia fez o percurso que o levou até ao Kremlin para a tomada de posse.

O novo carro oficial do presidente russo é um Aurus Senat produzido no âmbito do «Projeto Kortezh». Poucas informações há sobre as características deste carro de grandes dimensões em relação ao qual a imaginação de uma grande dose de blindagem não andará longe da verdade...

«Kortezh» quer dizer «Cortejo» e é também esse já o cognome que está a ser dado a este Aurus Senat que entrará em fase de produção a um preço a ordem dos 100 mil euros. Com parecenças com outras limusines europeias, o Kortezh terá como um motor um V12 turbo com 850 cv de potência (e um «dedo» da Porsche?...).