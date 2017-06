A Kia apresentou as imagens do seu novo SUV de segmento B, o Stonic, que estará disponível no mercado europeu no último trimestre deste ano.

A aposta da marca sul-coreana neste segmento reflete-se na opção por ter desenhado o Stonic na Europa em colaboração com o estúdio de desenho da Kia no seu país de origem, resultando num modelo de linhas horizontais com superfícies suavemente desenhadas.

O teto estilo Targa permite escolher uma pintura final de duas cores, inspirada no concept Provo de 2013, com 20 combinações de cores possíveis para cinco variedades no teto.

Com motorizações que vão desde os 1.0 litros a gasolina até aos 1.6 litros diesel, todos com transmissão manual, o novo Stonic tem como cartões de visita na segurança o Controlo de Estabilidade Eletrónica e a Gestão de Estabilidade do Veículo.

De série vêm também o Apple CarPlay e Android Auto para a funcionalidade do smartphone através do touchsreen.