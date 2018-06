A Kia apresentou o Niro EV no Salão de Busan ainda sem data de lançamento na Europa (na Coreia do Sul começa a ser comercializado já neste ano), mas já revelou que o seu crossover compacto terá uma autonomia superior a 450 km.

O crossover totalmente elétrico apresenta-se com um “corpo aerodinâmico e superfícies esculpidas” distinto dos parentes Hybrid e Plug-in Hyvrid por “características exclusivas do design” tendo por base o Niro EV Concept.

Na Europa, o Niro EV estará equipado com um pacote de baterias de alta capacidade de lítio-polímeros de 64 kwh proporcionando uma autonomia de condução superior a 450 km com uma única carga.

Ligado a um carregador rápido de 100 kW, o crossover demora 54 minutos a recarregar as baterias até aos 80% - havendo a possibilidade de especificá-lo com um pacote de 39.2 kwh com autonomia até 300 km.

Com tração à frente, o motor do Niro EV desenvolve 150 kW (201 cv) de potência e 395 Nm de binário acelerando dos 0 aos 100 km/h em 7.8 segundos.

No interior, está o ecrã de 7.0 polegadas «touch screen» HMI («Human-Machine Interface») evoluído para a sua condição de totalmente eléctrico num interior também renovado.

Entre os assistentes de condução do crossover estão aviso de embate frontal, «cruise control» com «stop & go» inteligente, ou guia de permanência na faixa (num nível 2 de condução autónoma).