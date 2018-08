Depois de Pikes Peak e de Goodwood Hill Climb com o Volkswagen I.D., a marca alemã vai tentar bater o terceiro recorde em três meses.

Entre os dias 11 e 17 de agosto, a Volkswagen América vai tentar alcançar o recorde de velocidade na pista de sal do Lago Bonneville no estado do Utah, nos Estados Unidos, com o Jetta GLI.

Este veículo preparado para o efeito está equipado com o motor quatro cilindros turbo (TSI) com um grande aumento de potência e que a Volkswagen diz ser capaz de gerar mais de 500 cv de potência. A marca alemã acredita assim que com este Jetta modificado será possível ultrapassar o atual recorde do Lago Bonneville que se situa nos 335,5 km/h.

Se a tentativa resultar o Jetta será o Volkswagen de produção mais rápido de sempre, um registo que atualmente pertence a um LSR Beetle que atingiu no lago de Bonneville a velocidade de 330,11 km / h.