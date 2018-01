A Nissan revelou esta quarta-feira uma nova tecnologia que promete revolucionar a forma como os condutores irão interagir com os seus veículos no futuro.

A tecnologia Brain-to-Vehicle ou B2V da Nissan promete unir humano com máquina, através de sinais emitidos pelo cérebro e assim acelerar os tempos de reação para os condutores e permitir uma condução mais agradável.

B2V é o último desenvolvimento da Nissan Intelligent Mobility, empresa que pretende transformar a forma como os carros são conduzidos, alimentados e integrados na sociedade. Tudo com uma visão bem mais otimista do futuro.

"Quando as pessoas pensam na condução autónoma, geralmente têm uma visão muito impessoal do futuro, onde os humanos abandonam o controlo das máquinas. No entanto, a tecnologia B2V faz o contrário, usando sinais do próprio cérebro para tornar a unidade ainda mais excitante e agradável ", garantiu o vice-presidente executivo da Nissan, Daniele Schillaci. "Através da Nissan Intelligent Mobility, estamos a mover as pessoas para um mundo melhor, oferecendo mais autonomia, mais eletrificação e mais conectividade", assumiu.

Este avanço da Nissan é o resultado da pesquisa no uso de tecnologia de decodificação cerebral para prever as ações de um condutor e detectar desconforto:

Prever: Ao receber os sinais de que o condutor a está prestes a iniciar um movimento - como girar o volante ou carregar no pedal do acelerador - as tecnologias de assistência podem começar a ação mais rapidamente. Isso pode melhorar os tempos de reação e melhorar a condução manual.

Detectar: ​​Ao detectar e avaliar o desconforto do condutor, a inteligência artificial pode alterar a configuração de condução ou o estilo de condução quando entrar em modo autónomo.

Outras possíveis utilizações incluem o ajuste do ambiente interno do veículo, garantiu Dr. Lucian Gheorghe, líder da pesquisa B2V. Por exemplo, a tecnologia pode usar a realidade aumentada para ajustar o que o condutor vê e criar um ambiente mais relaxante.

"As aplicações potenciais da tecnologia são incríveis", assumiu Gheorghe. "Esta pesquisa será um catalisador para mais inovações da Nissan dentro dos nossos veículos nos próximos anos", frisou.

As capacidades da tecnologia B2V serão exibidas em exclusivo na feira comercial CES 2018 em Las Vegas, que se realiza entre os dias 7 e 12 de janeiro.