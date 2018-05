A Audi já havia revelado um vídeo «teaser» a anunciar a chegada iminente do novo Audi A6 e agora deu a conhecer uma extensa galeria de fotos do novo sedan A6, que foi revelado no último Salão de Genebra, em Março.

Com um estilo atualizado com o mais recent ADN visual da marca, o novo Audi A6 apresenta um arsenal tecnológico que contempla todos os aspetos do carro desde o sistema semi-híbrido de 48 V até aos vários sistemas de assistência à condução.

O novo Audi A6 chegará ao mercado português em Setembro de 2018.