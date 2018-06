O motor V8 Turbo da Ferrari que equipa vários modelos da marca foi eleito pelo terceiro ano consecutivo o melhor motor dos últimos 20 anos nos prémios anuais IEOTY (International Engine of the Year).

Na 20.ª edição dos prémios, a Ferrari venceu seis galardões (recorde de prémios num ano) elevando o seu palmarés para os 27 troféus.

O motor de 3.9 litros V8 Turbo com 720 cv de potência desenvolvido para o Ferrari 488 Pista ganhou não só o prémio de melhor deste ano como, obviamente, na sua categoria particular dos 3.0 aos 4.0 litros.

Na categoria acima dos 4.0 litros, a Ferrari venceu com o 6.5 litros V12 naturalmente aspirado com 800 cv de potência que equipa o 812 Superfast tendo este motor ganho também na categoria de melhor novo motor redesenhando em 75% o 6.3 litros do F12berlinetta.