Aí está o Hyundai i30 N, o novo modelo da marca sul-coreana concebido para proporcionar o prazer da condução na estrada como na pista...

Marcando uma «nova era» para a Hyundai, o i30 N é o primeiro modelo sob a sigla «N», associando o simbolismo de uma chicane ao alto desempenho testado em 10 mil km no Nurburgring.

O «prazer da condução» estará preparado para três formas especiais: em curva, na capacidade para a pista e num carro desportivo para o dia a dia. A sua chegada à Europa está prevista para o final deste ano.

Clique na imagem para ver a galeria de fotos

Com o motor de 4 cilindros T-GDI turbo de 2.0 litros, a potência está nos 275 cv com um binário de 353 Nm acelerando dos 0 aos 100 km/h em 6.6 segundos e para uma velocidade máxima de 250 km/h.

Controlos eletrónicos do diferencial e da suspensão, pneus de alto desempenho (de 18 polegadas Michelin ou de 19 polegadas Pirelli), são algumas das características que se juntam a cinco configurações de condução incluindo os modos «N» e «N Custom»: o objetivo é proporcionar o prazer de guiar desde o modo de estrada ao de pista...

Este nova era inspirada na estreia da Hyundai no WRC em 2014 anuncia-se com um som a condizer e uma estética agressiva dos para-choques às entradas de ar ou aos bancos desportivos no interior.

«Com os modelos de alta performance N, vamos aumentar o desejo pela nossa marca com produtos emocionais para as pessoas que adoram ter um sorriso na cara quando guiam numa estada com vento e ouvem o som do motor», afirma Albert Biermann, vide-presidente do gabinete de alta performance da marca.

O novo N apresenta também a nova grelha da Hyundai marcando carácter desportivo deste modelo complementando com uma não menos apelativa traseira com um novo spoiler. No interior, o ecrã de 8 polegadas mostra parâmetros de competição como o grau de força-g.