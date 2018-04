O Grupo PSA desenvolveu a sua plataforma CVMP - Connected Vehicle Modular Platform para aplicação nos seus veículos conectados. O conceito CVMP baseia-se na plataforma (Internet of Things) da marca chinesa Huawei

Lançado este mês na China, o DS 7 Crossback é o primeiro veículo a beneficiar da CVMP. Os clientes podem aceder a novos serviços, tais como navegação conectada, reconhecimento de voz em “linguagem natural”e a um portal de serviços conectados, a partir do ecrã de bordo do veículo.

O estado da manutenção do veículo, o histórico dos trajetos e os modos de condução são igualmente acessíveis a partir dos smartphones dos clientes.

Estas funcionalidades serão regularmente complementadas com novos serviços para clientes particulares e gestores de frotas. O pacote incluirá serviços de info-entretenimento, de atualizações de software à distância e da cartografia da navegação, assistente pessoal, funções de diagnóstico e de manutenção do veículo à distância, ou ainda serviços úteis para as empresas de aluguer de automóveis, gestores de frotas e operadores de carsharing.

A plataforma IoT OceanConnect da Huawei baseia-se na solução desenvolvida pela Huawei para automóveis conectados. Esta solução integra o desenvolvimento dos veículos conectados, das casas e cidades inteligentes, de forma a beneficiar de um conjunto de funcionalidades que facilitam a vida quotidiana.

O conjunto de interações digitais entre o automóvel e a nuvem (cloud) é totalmente seguro: os dados dos clientes e do veículo estão codificados, sendo garantida a sua integridade, autenticidade e confidencialidade. A plataforma IoT da Huawei será utilizada em todos os veículos conectados do Groupe PSA, em todas as regiões onde estes sejam comercializados

O novo DS 7 Crossback é revelado no salão de Hanôver 2018 que decorre até ao próximo sábado.