O Aston Martin DB5 guiado pelo agente secreto britânico James Bond no cinema vai viver de novo. O modelo celebrizado no filme «007 Contra Goldfinger» vai ser reconstruído num total de 28 exemplares – 25 serão para venda ao público e cada um custará 2,75 milhões de libras (cerca de 3 milhões de euros) antes de impostos.

O projeto de «continuação do Goldfinger DB5» resulta de uma colaboração entre a Aston Martin e a EON Productions (responsável pela produção dos filmes de «James Bond». O modelo com o prateado como cor única será uma reprodução fiel do original estrado no ecrã em 1964 – com chapas de matrícula giratória entre outros «gadgets» – trazendo também algumas especificações de conforto e segurança.

O motor de seis cilindros em linha de 4.0 litros debita 286 cv de potência permite uma aceleração dos 0 aos 100 km em 7.1 segundos e uma velocidade máxima de 238 km/h. O renascido Godfinger DB5 (com mais seis aparições em filmes do «007») não será homologado para a estrada e só será disponibilizado (a partir de 2020) para 25 clientes – far-se-ão mais um carro para a Aston Martin, outro para a EON e um terceiro para ser leiloado para beneficência.