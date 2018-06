O Toyota Supra 2019 vai contar com uma versão desportiva GRMN preparada pela GAZOO Racing. Isso mesmo deixou antever o responsável pelo desenvolvimento do modelo, Tetsuda Tada, em entrevista concedida à «Motoring Research».

"Gostaria de ver um modelo GRMN. Estamos preparados para esse trabalho",assegurou Tetsuda Tada, que também confirmou que as versões mais convencionais do Toyota Supra 2019 vão chegar ao mercado no principio do próximo ano.

De acordo com Tetsuda Tada, o futuro Toyota Supra GRMN vai partilhar o motor turbo de 3,0 litros e seis cilindros em linha e a transmissão automática, com o BMW Z4, embora os dois modelos tenham personalidades diferentes. "Cada empresa escolheu um ponto específico para o carro, por exemplo, cada modelo têm as suas próprias configurações para suspensão e software."

Do ponto de vista tecnológico, o novo Toyota Supra 2019 será um dos bastiões da marca japonesa. Ou seja o carro vai contar com um sistema de telemetria que vai permitir aos seus proprietários entrarem num circuito, e comparar o seu desempenho com o vencedor das 24 Horas de Le Mans, Fernando Alonso.